Covid-19 : l'OMS redoute 500 000 morts en plus en Europe d'ici février

L'OMS annonce un risque de 500 000 décès supplémentaires liés au Covid d'ici février. Les pays européens doivent vacciner davantage et mettre en place des gestes barrières. Seront concernés l’Union européenne jusqu'à la Russie en passant par certains pays d'Asie centrale. Des pays où l'épidémie flambe et où la population n'est vaccinée qu'à un tiers. Ce qui n'est pas la situation dans l’Hexagone. En réalité, l'OMS veut secouer les gouvernements. Se dirige-t-on vers une troisième dose de vaccin pour tous ? Il est encore tôt pour le confirmer. Par ailleurs, l'Hexagone fait partie des pays d'Europe les plus vaccinés avec l'Espagne et l’Italie. Il est à noter que l'efficacité des vaccins sur les formes graves se maintient six à sept mois après les premières injections. Mais comme ils n'empêchent pas la transmission du virus, la vaccination seule ne suffira sans doute pas. En effet, il faut aussi garder les gestes barrières.