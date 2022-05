Covid-19 : lundi, on enlève le masque dans les transports

Bas les masques dans les transports en commun à partir de lundi. A Dijon, la nouvelle ravit les usagers. "Il était temps ! On attendait que ça", se réjouit une passante. Dès lundi, vous aurez le choix. Le port du masque ne sera plus obligatoire, seulement recommandé. Tous les transports en commun sont concernés : bus, métros ou trains, et même avions lors de vols européens. Avec la chaleur des derniers jours, le masque commençait à devenir étouffant. L'été approche et le thermomètre affiche 23 degrés à Dijon ce jeudi. Alors, certains se réjouissent de pouvoir respirer à nouveau. Par ailleurs, deux amies avaient déjà anticipé la décision du gouvernement. Bonne nouvelle également pour un chauffeur de bus. Lui n'avait plus besoin de se masquer, mais cette décision lui paraît plus cohérente. Et puis il y a ceux qui préfèrent rester prudents. Ce sera le choix de Dominique. Elle travaille avec des personnes âgées. Être enfermée dans un espace clos sans masque ne la rassure pas. Masqué ou démasqué, dès lundi, chaque voyageur pourra faire comme il veut. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin