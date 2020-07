Covid-19 : marqués par la première, les soignants de l’hôpital de Melun craignent une deuxième vague

En mars dernier, les soignants de l'hôpital de Melun ont dû s'armer de courage pour faire face à la première vague de l'épidémie de coronavirus. Aux urgences, le manque de matériel s'est fait ressentir. Il a fallu pousser les murs et réorganiser l'hôpital. Le nombre de lits de réanimation a doublé et les journées se sont enchaînées. En première ligne face à la violence de l'épidémie, les soignants s'inquiètent d'une deuxième vague à Melun.