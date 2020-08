Covid-19 : Marseille va-t-il devoir se reconfiner ?

Depuis plusieurs jours, la queue pour se faire dépister au coronavirus s'allonge de plus en plus à Marseille, qui compte désormais plus de 150 cas positifs par jour. Après le port du masque obligatoire en centre-ville, l'Etat souhaite prendre de nouvelles mesures plus restrictives, notamment la fermeture des bars à 20h ou encore les limitations de déplacement. Ce mardi, les marins-pompiers installeront à nouveau des centres de dépistage sans ordonnance sur le Vieux-Port.