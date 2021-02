Covid-19 : Mayotte submergée par le variant sud-africain

Les 35 hommes et femmes de la sécurité civile ainsi que leurs matériels ont décollé mardi soir de Marseille. L'île de Mayotte a besoin d'eux en urgence. Ils vont s'installer dans un hôpital en cours de construction. Selon les explications du lieutenant-colonel Michel Cherbetian, un premier diagnostic sera effectué et en fonction de la gravité de l'état des malades, ils seront envoyés soit à l'hôpital de Mayotte soit dans un autre hôpital. Les courbes de cette dernière semaine inquiètent. Le nombre de contaminations a explosé tout comme le nombre de décès. Par ailleurs, les chiffres ont doublé depuis le mois de janvier, comme si le confinement mis en place depuis deux semaines n'avait aucun effet. "Ce deuxième confinement ne sert strictement à rien car les gens ne le respectent pas comme le premier", confie une habitante. Il s'agit également de protéger les hôpitaux en tension mais pas encore submergés. L'île de Mayotte se bat contre le variant sud-africain qui est plus transmissible. Avec 36 lits de réanimation, les autorités sont obligées de procéder en moyenne à quatre évacuations sanitaires par jour vers l'île de La Réunion.