Covid-19 : Nancy souhaite se reconfiner

La question d'un troisième confinement se pose et divise. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), le maire, Mathieu Klein, estime qu'il faudrait reconfiner localement cette semaine, sans attendre la rentrée. Sur la place Stanislas, on ne peut pas rater l'affiche pour assister au test de dépistage sur la façade de la mairie. C'est un rappel de la persistance de l'épidémie dans la région. Un reconfinement sans attendre la fin des vacances et des fêtes, ce serait un coup dur et inattendu pour certains commerçants. Le magasin d'instruments de musique de Jean-Claude Duval par exemple, non essentiel, devrait sûrement à nouveau fermer. Pour le moment, la situation liée au coronavirus empire fortement à Nancy. À l'hôpital de la ville, il y avait 110 malades du Covid il y a deux semaines. Aujourd'hui, ils sont 166. Tous les indicateurs remontent en flèche. Le nombre de contaminations dépasse le seuil d'alerte maximale dans presque tout le Grand Est.