Covid-19 : neuf résidents décédés en une semaine dans un Ehpad de Meurthe-et-Moselle

Neuf résidents de l'Ehpad de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle) sont décédés en un peu plus d'une semaine des suites du coronavirus. Vingt autres ont également été testés positifs, ainsi que cinq membres du personnel soignant. Il a donc fallu prendre des mesures radicales, d'autant plus qu'une dizaine de soignants a décidé d'exercer un droit de retrait face à la situation. Les familles, quant à elles, sont inquiètes.