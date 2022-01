Covid-19 : Omicron vide les bars et restaurants

L'établissement est ouvert depuis six heures, mais le patron n'a vu que deux clients ce jeudi matin. Personne au comptoir et encore moins dans la salle du restaurant. C'est pourtant le midi qu'il réalise 80% de son chiffre d'affaires. Sa clientèle est essentiellement composée d'hommes d'affaires et de salariés d'entreprises. Prudent, il a préféré limiter ses achats au marché de Rungis aux stricts nécessaires, sans trop savoir s'il rentrera dans ses frais. Et il n'est pas le seul dans ce cas. À en croire le livreur, les restaurants du secteur ont tous, sans exception, diminués leur commande. Dans un autre établissement, le patron a fait ses comptes, 70% de perte depuis lundi. Il doit en plus gérer un problème d'effectif qui complique son quotidien. "J'ai un plongeur qui est cas contact donc il n'est pas venu travailler", explique-t-il. Dernière appréhension pour ce restaurateur, en cas de soupçon de fraude, il pourrait être amené à vérifier l'identité de chaque porteur du pass vaccinal. TF1 | Reportage P. Ninine, T. Marquez, P. Delporte