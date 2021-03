Covid-19 : on vaccine dans les salons du casino de Biarritz

François attendait avec impatience sa deuxième injection. "Je m'estime heureux et content d'être vacciné", a-t-il affirmé. Depuis ce lundi, la ville a accéléré la cadence, notamment dans un casino transformé depuis janvier en centre de vaccination. Dès mardi, le vaccin Moderna viendra s'ajouter à celui de Pfizer et permettra de doubler le nombre d'injections quotidiennes. C'est un soulagement pour le personnel de santé. "On était frustré, car on n'avait pas de matières premières. On est content de pouvoir donner satisfaction à tout le monde", déclare une infirmière. Un étage plus bas, la longue file d'attente s'étire dans le couloir. Depuis ce matin, de nouveaux créneaux sont disponibles et la prise de rendez-vous est désormais possible sur place. C'est plus pratique que sur l'ordinateur. "C'est plus facile comme ça, et plus sûr quelque part", témoignent certains. La vaccination est réservée aux personnes de plus de 75 ans ou aux individus présentant une comorbidité. Environ 2 000 personnes ont pour l'instant été vaccinées à Biarritz, soit plus d'un tiers des habitants âgés de plus de 75 ans.