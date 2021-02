Covid-19 : où en est l’épidémie en France ?

Concernant l'épidémie de Covid-19, les nouvelles sont plutôt bonnes. On compte 19 209 cas en moyenne par semaine écoulée. Cela équivaut à une baisse de 7% par rapport à mercredi dernier. Cependant, on reste tout de même sur un plateau haut et l'équilibre est encore très fragile. Et cela, à cause du nouveau variant du virus. Ce dernier, beaucoup plus transmissible, pourrait en effet modifier rapidement cette tendance. La souche classique est actuellement en baisse de 6%. Quant au variant britannique, il progresse de 60% par semaine. Selon les spécialistes, ce variant britannique devrait prendre le pas de la souche classique durant le mois de mars. Il faut remarquer que les stratégies adoptées pour faire face aux variétés du virus ne sont pas les mêmes. En Allemagne par exemple, les commerces non-essentiels et les écoles sont fermés depuis la mi-décembre et le pays va prolonger ses restrictions jusqu'au 7 mars. Le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup moins de cas en Allemagne que dans l'Hexagone. Selon la courbe de l'épidémie dévoilée par Santé Publique France, il y a plus de 8 000 cas en moyenne chaque semaine contre 19 000 chez nous. Et pourtant la France ne semble pas prête à durcir les mesures. Qui a donc adopté la meilleure stratégie ?