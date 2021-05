Covid-19 : où en sont les chiffres en ce début de déconfinement ?

Si on regarde le taux d'incidence, seuls trois départements en région parisienne sont à un niveau très élevé, avec notamment 400 nouveaux cas pour 5 000 habitants. Il s'agit de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Du côté des services de réanimation, on peut dire que les chiffres sont en train de baisser, mais tout doucement. Dimanche par exemple, 5 585 patients étaient pris en charge en réanimation, alors qu'il y en avait 6 000 la semaine dernière. La situation reste toutefois tendue dans les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a plus de personnes malades en réanimation que lors de la deuxième vague à l'automne dernier. Pour ce qui est du nombre de contaminations, ce dernier est en nette baisse depuis quelques jours. Actuellement, on estime à 25 000 le nombre de contaminations quotidiennes contre 40 000 début avril. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le virus circule plus lentement. Si on regarde ce fameux "R effectif" qui permet d'évaluer le nombre de personnes contaminées par un malade, il est repassé en-dessous de un sur tout le territoire.