Covid-19 : où se contamine-t-on le plus ?

Sur les 357 nouveaux foyers de contamination recensés la semaine dernière, les entreprises arrivent en tête de classement. Le lieu de travail représente en effet une contamination sur quatre. Viennent ensuite le milieu scolaire et les établissements de santé. Quant au secteur de la restauration, qui s'avère être la cible du gouvernement en termes de mesures restrictives, il n'arrive qu'à la troisième place des entreprises les plus touchées.