Covid-19 : pass sanitaire en entreprise, les questions que ça pose

Des consultations ont eu lieu dès ce lundi matin concernant la mise en place de pass sanitaire en entreprise. Ce serait sans doute efficace mais difficile à mettre en place. Quelles seraient les conditions à cela ? Sehla Bougriou explique que les mesures existent déjà dans les cafés et les restaurants. Les salariés de ces secteurs utilisent le pass sanitaire depuis plusieurs mois. Cela est possible dans les autres entreprises mais il faudrait une loi la régissant. Elles ne peuvent pas prendre cette responsabilité seule. De plus, il y a un obstacle de taille : le droit à l'emploi, qui est inscrit dans la constitution. Certains juristes proposent alors de cibler davantage ces lieux pour exiger le pass sanitaire. Par exemple à la cafétéria ou la cantine, les lieux où il y aura une forte possibilité de contamination. Si le salarié ne veut pas s'y soumettre, il y a le télétravail. Bien que ce ne soit pas possible dans toutes les activités. Il y a aussi la mise en place d'un congé, le temps que le salarié se mette en règle. En dernier recours, il y a la suppression du contrat de travail. Des mesures qui impliquent également des moyens supplémentaires, notamment financiers et matériels. S. BOUGRIOU