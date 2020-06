Covid-19 : plusieurs pays prennent des mesures de reconfinement

Le rythme de propagation du coronavirus s'accélère dans le monde. La ville de Leicester, au Royaume-Uni, a dénombré environ 10% de tous les cas positifs du pays la semaine dernière. Face à cette situation, les commerces non essentiels devront refermer leurs portes. Au Texas, les centres de dépistage sont pris d'assaut et la courbe de contamination grimpe en flèche. Et en Argentine, où 2 000 nouveaux cas sont enregistrés par jour, il faut avoir une autorisation pour pénétrer dans la capitale. Où en est la situation en Inde ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.