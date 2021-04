Covid-19 : polémique dans l'Yonne après un flashmob au marché

Dimanche dernier, une vingtaine de personnes se sont réunies le temps d'une chanson au marché de Charny Orée de Puisaye (Yonne). Les distanciations n'étaient pas respectées et peu de gens ont porté le masque. Ce mardi matin, l'événement divise dans la commune. "Tout le monde doit faire des efforts et être solidaire", lance une femme. Le marché pourrait être interdit si les manifestations se reproduisent. Ce qui provoque une crainte chez les commerçants. De son côté, la maire Elodie Ménard a porté plainte par peur de voir le marché se fermer. "Ce qui m'indigne, c'est de ne pas avoir respecté les gestes barrières", confie l'élue. À l'origine du projet, un mouvement citoyen réclame la réouverture des lieux de culture. "On va étouffer si on n'arrive plus à échanger, explique un comédien. "La notion de plaisir est quand même très importante dans la vie", poursuit un autre. Les comédiens ont promis que le mouvement est éphémère. Mais les autorités craignent que ce regroupement se multiplie dans le pays.