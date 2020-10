Covid-19 : porte-t-on le masque en milieu rural ?

Rozier-Côtes-d'Aurec et Bouin, des communes rurales rattachées à la métropole de Saint-Étienne, comptent 40 habitants/km2, contre plus de 2 000 en ville. Pourtant, le préfet a décidé d'y rendre le port du masque obligatoire. Une mesure parfois difficilement compréhensible pour certains habitants qui jugent que c'est inutile. Pour le moment, les gendarmes assurent qu'ils feront de la pédagogie, mais même à la campagne, l'absence de masque est passible d'une amende de 135 euros.