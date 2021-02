Covid-19 : pourquoi Bordeaux est-elle épargnée ?

La Gironde a beau compter 800 000 habitants, 260 000 pour la seule ville de Bordeaux, la métropole peut souffler pour le moment. Le port du masque comme la distance sociale sont globalement respectés. Et cela, même si certaines rues commerçantes sont bondées durant les beaux jours et les transports parfois complets aux heures de pointe. Avec une situation épidémique plus favorable, Bordeaux profite des mesures nationales. Mais il y a également d'autres facteurs. "On est dans une région où il y a moins de densité de population et on a plutôt de bonnes températures, pas beaucoup de pollution. Ensuite, il y a la discipline de la population qui joue aussi un rôle", a expliqué Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. Mais avec un variant anglais qui monte en flèche à plus de 50%, la situation est loin d'être stabilisée. Un couvre-feu reculé à 20 heures comme l'a demandé le maire de Bordeaux reste hypothétique. Mais difficile d'espérer un assouplissement des mesures pour le moment. Les autorités sanitaires jugent ici la situation encore trop précaire.