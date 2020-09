Covid-19 : pourquoi l’Allemagne s’en sort-elle mieux que la France ?

Il y a à peu près autant de tests effectués chaque semaine en Allemagne que dans l'Hexagone. Pourtant, le nombre de cas positifs y est cinq fois moins élevé et on compte cinq fois moins de morts. Le pays continue à maîtriser l'épidémie, alors même que le port du masque en extérieur n'y est pas obligatoire. Comment expliquer cette différence de données ? Quels sont les atouts des Allemands en termes de gestion de la Covid-19 ?