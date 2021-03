Covid-19 : pourquoi le Pas-de-Calais réclame un confinement le week-end ?

Dans le Pas-de-Calais, c'est au cœur de Desvres et Samer que le virus progresse le plus rapidement, soit 600 cas pour 100 000 habitants, trois fois plus qu'au niveau national. Une situation qui n'étonne pas certaines personnes. "Le fait qu'on soit dans les parties rurales, les gens ne respectent pas forcément les gestes barrières", a lancé une aide-soignante. C'est peut-être la raison qui explique la flambée de l'épidémie à Desvres. Le masque par exemple est obligatoire aux abords des écoles ou lors des marchés, mais pas sur les rues commerçantes. Beaucoup d'habitants n'en voient pas trop l'utilité. Desvres est bien près de Calais et Dunkerque où le variant anglais explose. Pour freiner l'épidémie, le préfet du Pas-de-Calais demande un confinement pour les trois prochains week-ends dans son département. Les habitants, eux, comprennent cette décision, les commerçants par contre s'en soucient. Pour sa part, le maire de la ville n'est pas contre un confinement le week-end, mais il réclame surtout une accélération de la vaccination. Demain, on saura sans doute ce qui attend les villes et les campagnes du Pas-de-Calais.