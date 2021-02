Covid-19 : pourquoi le vaccin AstraZeneca suscite-t-il la défiance ?

Le vaccin AstraZeneca suscite des inquiétudes à commencer par ses effets secondaires. Il peut déclencher de la fièvre et des douleurs musculaires comme les vaccins contre la grippe. Mais ce n'est pas grave. On a également dit que ce vaccin serait moins efficace contre le variant sud-africain. Mais en réalité, on n'a pas assez de données pour l'affirmer. La bonne nouvelle vient d'Ecosse où une grosse étude a été menée sur plus d'un million de personnes vaccinées. Elle montre que le vaccin AstraZeneca est efficace à 94% contre les risques d'hospitalisation, quatre semaines après la première dose. Cette efficacité est même meilleure le vaccin de Pfizer. Pour le moment, l'Hexagone a réservé ce vaccin aux personnes fragiles entre 50 et 64 ans. Pourtant, l'OMS a changé d'avis il y a dix jours. Finalement, elle le recommande pour les plus de 65 ans en se basant sur l'expérience au Royaume-Uni.