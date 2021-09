Covid-19 : pourquoi le virus circule autant en Polynésie

En Polynésie, la famille est une valeur cardinale. Plusieurs générations vivent souvent sous le même toit et partagent les mets du jardin ou de la pêche. Des traditions difficiles à concilier avec l’épidémie. Chez les Terooatea, trois oncles viennent d’être emportés par le coronavirus. Pour autant, les gestes barrières ne sont pas conviés. Notons que depuis juillet, le virus circule activement en Polynésie avec des pics à plus de 2 000 contaminations par jour, soit près d’un habitant sur cent. Au-delà des traditions, un fléau permet à la maladie de faire des ravages : l’obésité. Dans ce centre de soins, des patients obèses victimes du virus réapprennent à être autonomes. À l’hôpital voisin, ils peuplent 90% des services de réanimation. Le Covid est un révélateur de l’ampleur du problème. Comme dans toutes les îles du Pacifique, l’alimentation a drastiquement changé depuis le siècle dernier pour des produits plus gras, à l'occidentale. Le centre se prépare à un afflux massif de patients dans les semaines à venir. À Tahiti, les services de réanimation sont toujours saturés.