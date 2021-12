Covid-19 : pourquoi tant de mesures pour les enfants ?

Retrouvailles avec l'école "Chant d'Oiseau" de Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) après sept jours de fermeture. Il y a deux semaines, 22 cas positifs ont été détectés parmi les élèves. Le préfet a alors choisi de fermer l'établissement. Pour y revenir, Monsieur le Directeur doit récupérer les tests négatifs de ses 190 élèves. "Toutes les familles ont joué le jeu. On est plutôt content", rassure-t-il. Mais à l'école, les enfants n'en ont pas fini avec les restrictions. Dès jeudi, le masque devient obligatoire dans la cour de récréation. Il faudra également éviter tout brassage d'élèves à la cantine. La circulation du virus est deux fois plus rapide chez les cinq-onze ans que chez les adultes. Faut-il vacciner les enfants ? Le médecin Djillali Annane est pour. Cela permettrait de diminuer la contamination, notamment à la maison. Le vaccin pour les cinq-onze ans sera possible dès le 15 décembre pour les enfants fragiles et le 20 décembre pour tous les autres, si les autorités sanitaires donnent leur feu vert. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Resmann