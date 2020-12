Covid-19 : premières personnes vaccinées au Royaume-Uni

Ce mardi, Margaret Kenan est entrée dans l'histoire. À Coventry, elle est devenue la première à avoir bénéficié du vaccin Pfizer-BioNtech contre le coronavirus. Et comme un clin d'œil du hasard, le deuxième Britannique à se faire vacciner s'appelle William Shakespeare. Londres, Écosse, Angleterre, Irlande du Nord... la campagne de vaccination a commencé ce jour dans 50 hôpitaux britanniques. "Les gens se font vacciner pour la première fois et progressivement, ça va faire une énorme différence", a confié le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Le vaccin est réservé aux résidents de maisons de retraite, aux plus de 80 ans et au personnel de santé, en attendant que des doses supplémentaires soient produites. Quant aux citoyens britanniques, ils sont déjà prêts à se faire vacciner. Ils sont en effet 70% à le vouloir. Pour le moment, 800 000 doses sont disponibles en Grande-Bretagne. De quoi vacciner près de 400 000 personnes, pour deux doses de chaque.