Covid-19 : préoccupée par la hausse des cas, la Bavière se confine pour la première fois

Un confinement strict a été instauré en Bavière. En effet, à Neu-Ulm, le taux d'incidence du virus a dépassé 200 pour 100 000 habitants pendant une semaine. De nouvelles restrictions ont donc été mises en place. La plus visible d'entre elles : les étages vides de l'établissement scolaire Lessing. Sur les 700 élèves, 300 du CM1 à la Première ont désormais leurs cours depuis chez eux. Dans la cité, restaurants, musées et salles de spectacle étaient déjà fermés. Désormais, les sorties sont présentées comme interdites. Mais les cours, le travail, l'école, les rendez-vous médicaux ou les promenades sont autorisés. Dans les faits, la liberté reste grande. Certains professionnels regrettent le confinement strict. "Quelle est la priorité ? Est-ce gagner de l'argent ou se protéger ? ", s'interroge une commerçante. "La santé est le plus important pour moi", poursuit-elle. Les autorités ont instauré un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin. Toutes ces mesures sont en vigueur au moins jusqu'au 5 janvier, avec une courte pause autour de Noël.