Covid-19 : prudence dans les Ehpad à quelques jours des fêtes

Décorations, sapin et crèche, à l'Ehpad Sainte-Marie de Metz, tout est fait pour que Noël reste une fête pour les 110 résidents. "On a organisé notre goûter de Noël la semaine dernière avec vin chaud, pain d'épices...Les familles étaient conviées mais ne pouvaient pas consommer sur place", explique une aide dans l'établissement. Les résidents qui le souhaitent pourront même sortir ce week-end pour fêter en famille. Ce sera le cas de Pierre, bientôt 94 ans. Il a été hospitalisé un mois à cause du Covid. Il attend samedi avec impatience. "C'est hyper important ces moments de solidarité. Pour nous, on a tout intérêt à les laisser sortir", confirme Violaine Singer, psychologue. Les résidents qui sont médicalisés, pourront recevoir des proches. Mais avec des règles strictes. Le pass sanitaire est demandé aux familles et dans la chambre, on limite la visite à deux personnes. En tout, deux résidents sur 110 ne sont pas vaccinés, ce qui n'empêche pas la direction d'être prudent. Mais pas question ici de revivre un enfermement total comme en 2020. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly