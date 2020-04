Covid-19 : que deviennent les animaux dans les parcs animaliers ?

Le zoo de Mulhouse (Haut-Rhin) est fermé au public depuis le 15 mars dernier. Plusieurs personnels souffrent du Covid-19, mais il faut malgré tout continuer de prendre soin des 1 200 animaux qui y vivent. Toute l'activité du parc animalier est désormais dédiée au bien-être de ces derniers. Seuls les soigneurs, les vétérinaires et quelques agents techniques y travaillent encore.