Covid-19 : que sait-on sur le nouveau virus mutant ?

Selon Olivier Véran, ministre de la Santé, et Arnaud Fontanet, épidémiologiste membre du Conseil scientifique, il faut se préoccuper du variant du coronavirus apparu en Grande-Bretagne. En effet, celui-ci se transmet beaucoup plus facilement. On estime qu'il est 50% plus contagieux que la première souche. Mais même s'il est plus contagieux, cela ne veut pas dire qu'il est plus dangereux et plus virulent. En réalité, rien ne dit pour l'instant que ce virus entraîne plus de formes graves. En ce qui concerne le nombre de contaminations dans l'Hexagone, on évoque entre dix à quinze cas mais il pourrait bien y en avoir beaucoup plus. Les tests dont on dispose ne permettent pas tous de dire si un patient est infecté par le variant ou par la souche d'origine. Jusqu'à ce jour, il est impossible de dire à quelle vitesse ce variant va ou peut se propager dans le pays. En Grande-Bretagne, on sait qu'il est apparu au mois de septembre et a circulé massivement à partir du mois de décembre. C'est la raison pour laquelle les scientifiques parlent de bombe à retardement.