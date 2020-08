Covid-19 : quelle est la situation à l'hôpital de Laval ?

Le Covid-19 est toujours bien présent. Le pays pourrait basculer vers une reprise incontrôlée de l'épidémie à tout moment. Les regards se portent particulièrement sur la Mayenne, département le plus touché par le virus. Mais à Laval, les professionnels de santé ont constaté une amélioration de la situation par rapport à juillet. Au centre hospitalier de la ville, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 a diminué. L'unité de réanimation est vide mais se tient prête à toute éventualité.