Covid-19 : quelle est la situation dans les hôpitaux ?

Dans l'Hexagone, 1 204 patients sont en réanimation à cause du coronavirus. Ce chiffre représente 25% des capacités d'accueil de lits de réanimation, car les hôpitaux sont revenus aux 5 000 places de l'avant crise. Certes, ces derniers avaient été capables de doubler leurs lits, mais ils ont dû consacrer tout leur personnel pour y arriver. C'est une situation que les soignants veulent éviter à tout prix. En Île-de-France, le personnel des hôpitaux s'inquiète du manque de moyens chronique.