Covid-19 : quelle est la situation dans les hôpitaux à Lyon ?

À Lyon (Rhône), le service de réanimation de l'hôpital est sous tension. Sur 25 lits, treize sont toujours occupés par des patients Covid. Mais ce chiffre est relativement stable depuis mi-décembre et les fêtes de fin d'année n'ont pas provoqué un afflux de malades. "On a une ou deux entrées Covid par jour, mais on a aussi des sorties, donc cela a tendance à s'équilibrer", explique le docteur Mehdi Mezidi. Il n'y a pas non plus d'explosion de cas de coronavirus en hospitalisation conventionnelle. Pour autant, les équipes de soignants s'avouent démunies, car le crise a commencé depuis bientôt un an et on n'en voit pas l'issue. "Tous les renforts sont retournés dans leurs services et on se retrouve seuls face aux patients Covid qui reviennent à la charge", révèle Rosanne Leon, aide-soignante au service de réanimation de l'hôpital Croix-Rousse à Lyon. À cela s'ajoute une tension émotionnelle avec de trop nombreux morts, malgré l'investissement du personnel soignant. Et puis, il y a le spectre du variant anglais du virus.