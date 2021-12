Covid-19 : quelle nouvelle vague de mesures ?

Doit-on s'attendre à un nouveau tour de vis pour freiner la propagation de la cinquième vague de l'épidémie de Covid ? À Nice (Alpes-Maritimes), la plupart des habitants ne croient pas que des mesures restrictives seront annoncées ce vendredi après-midi à l'issue du nouveau Conseil de défense. Parmi les pistes envisagées, il y a la réduction du délai entre la deuxième et la troisième dose de vaccin qui passerait de cinq à trois mois. Il y a également la délivrance gratuite d'autotest avant les fêtes. Cette année encore, il y aura moins de convives autour de la table pour Noël. Pas question de prendre des risques. Les fêtes se passeront donc en petit comité. En attendant les nouvelles annonces du gouvernement, certains se posent encore beaucoup de questions sur toutes les recommandations. "Franchement, je ne sais plus. On est un peu perdu avec toutes les décisions, les changements", "on reste un petit peu perplexe parce que les recommandations changent régulièrement", confient les passants. Une chose est sûre, tout le monde attend Noël avec impatience pour se retrouver même s'il sera moins festif que d'habitude. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde