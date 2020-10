Covid-19 : quelles nouvelles mesures dans les Ehpad ?

Étant donné que des cas de Covid ont été détectés dans 115 Ehpad sur les 700 de la région Île-de-France, les mesures de prévention y ont été multipliées. À la maison de retraite de Morangis (Essonne), par exemple, les nouvelles règles sont déjà en vigueur. Les visites sont strictement encadrées, avec deux personnes maximum pour une durée d'une heure tout au plus. Par ailleurs, pour gérer au mieux les allées et venues, l'établissement n'accorde aucune visite sans rendez-vous.