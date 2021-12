Covid-19 : quelles précautions pour les fêtes ?

C'est donc une nouvelle dose de recommandation en vue des fêtes de fin d'année. Avant même de les connaître, il y a comme une légère exaspération chez Marie-Paul où les 25 et 26 décembre, ils seront six à table. "On en a un peu ras-le-bol, surtout pour les fêtes", lance-t-elle. Le Conseil scientifique recommande tout d'abord d'aérer au moins dix minutes toutes les heures les pièces de vie. "C'est n'importe quoi", estime une passante. Pour augmenter la vigilance de chacun, le port du masque est conseillé en intérieur tout comme de réaliser un test antigénique avant de se réunir. "On ne veut pas se faire tester. De toute façon, on ne sera pas nombreux à la maison", confie une dame. Si le vaccin n'est pas pour autant synonyme de protection absolue face au virus, limiter les grandes tablées c'est sans doute là où le compromis semblerait le mieux accepté pour freiner la propagation du Covid-19. Finalement, de toutes les personnes rencontrées ce mardi matin, c'est cette retraitée qui résumait le mieux l'état d'esprit général. "Les gens sont perdus", dit-elle. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive