Covid-19 : quelles régions pourraient être concernées par des mesures localisées ?

Dans l'Hexagone, si le nombre de cas positifs au coronavirus a explosé, le nombre de malades, lui, reste modéré. Par ailleurs, certaines régions sont plus touchées que d'autres. Les zones où il faut freiner l'épidémie sont celles où les hôpitaux risquent d'être mis en difficulté dans les semaines à venir. C'est le cas de l'Île-de-France, la région Paca, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France qui comptent un nombre important de patients en réanimation.