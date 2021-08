Covid-19 : qui sera concerné par la troisième dose à la rentrée en France ?

La troisième dose sera réservée aux plus âgés et aux plus fragiles dès septembre. En effet, le gouvernement devrait préciser la semaine prochaine quelles tranches d'âge précises seront concernées. La troisième dose serait destinée à renforcer le système immunitaire. Pour cause, l'immunité offerte par la vaccination s'affaiblit autour de neuf mois après la première injection selon le ministère de la Santé. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà annoncé que cette dose de rappel sera là dès septembre. D'autres pays l'appliquent déjà comme Israël depuis le week-end dernier, mais également la Turquie et la Hongrie. Alors que les pays pauvres peinent encore à vacciner leur population, l'Organisation mondiale de la Santé elle-même se dit opposée à cette troisième injection. L'OMS précise que sur les quatre milliards de vaccins injectés dans le monde, 80% sont allés vers les pays riches et développés, qui représentent moins de 50% de la population mondiale. Dans l'Hexagone, plus d'une personne sur deux est complètement vaccinée à ce jour.