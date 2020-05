Covid-19 : qui seront testés à partir du 11 mai ?

La carte correspondant à la capacité à effectuer des tests est en vert sur l'ensemble du territoire. À partir de ce lundi, toute personne ayant des symptômes se verra prescrire un test virologique par son médecin généraliste. Selon les estimations, entre 1 000 et 3 000 nouvelles personnes par jour pourraient être infectées à partir du déconfinement. Combien de tests vont être effectués chaque semaine ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.