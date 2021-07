Covid-19 : rebond inquiétant de l’épidémie en Tunisie

Les hôpitaux sont submergés en Tunisie. Des malades partout, ceux atteints du Covid sont mélangés aux autres, tant l'afflux est important. A Tunis, il y a peu ou pas de matériels d'assistance respiratoire. La situation sanitaire dans le pays est catastrophique. On compte 8 000 à 9 000 nouveaux cas chaque jour pour moitié due au variant Delta. Le taux de mortalité est notamment le plus haut d'Afrique. Un élément d'explication : le taux de vaccination complète est dérisoire, soit 6%. Il faut dire que le président de la République lui-même ne s'est fait vacciner que lundi dernier. Pour inciter les habitants, l'armée a été appelée en renfort, mais il y a pénurie. Alors, les pays se mobilisent : le Maroc ou l'Hexagone vient de promettre d'envoyer un million de doses très rapidement. Les associations franco-tunisiennes, quant à elles, sont sur le pont pour acheminer toute l'aide possible. Les mesures sanitaires ont été renforcées partout dans le pays, et dans quatre régions, un confinement très strict est de nouveau en vigueur. L'Hexagone vient de placer la Tunisie en rouge. En clair, si vous n'êtes pas totalement vaccinés, il vous faudra un motif impérieux pour y aller et en revenir.