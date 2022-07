Covid-19 : remontée des inquiétudes pour les vacances

Il fait son grand retour. Le masque revient en force, et avec lui les files d'attente devant les pharmacies. Les cas de Covid-19 sont en recrudescence, et chacun peut en témoigner dans son entourage. Cette pharmacie a pratiquement doublé son nombre de tests en quelques jours, et la moitié des tests effectués sont positifs. À la veille des vacances, les familles sont inquiètes pour l'été. Pour sauver tant bien que mal celles-ci, certains se ruent sur la dose de rappel. Les demandes de vaccins explosent. "On ne prend plus personne sur liste d'attente. On a des demandes quotidiennes, voire plusieurs fois par heure. Donc, c'est vraiment compliqué là de faire face à la demande. On aimerait bien qu'il y ait des centres qui rouvrent", affirme Élise Leclere, pharmacienne adjointe. Chez les commerçants et les restaurateurs, on croise les doigts pour la saison estivale. Pour l'heure, le gouvernement n'évoque pas le retour des restrictions sanitaires obligatoires. TF1 | Reportage P. Géli, L. Larvor, M. Calloc'h