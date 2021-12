Covid-19 : retour des jauges… et du casse-tête dans les stades ou les salles de spectacle

Si en théorie, le stade Vélodrome de Marseille peut accueillir 67 000 supporters, dès lundi, la jauge sera de 5 000 personnes maximum. Une mesure qui suscite l'incompréhension chez ceux qui avaient déjà acheté leur billet. Pour l'OM par exemple, le nombre de supporters sera divisé par treize, alors que dans le même temps, rien n'interdit au stade du Gazélec Ajaccio, 4 500 places, d'être plein à craquer. Pour le spectacle vivant, petit goût amer de déjà vu. La plupart des événements en intérieur sont limités à 2 000 personnes. La Seine musicale, dont le groupe TF1 est gestionnaire, a préféré annuler ses représentations de "Roméo et Juliette". Ce ballet a été reporté pour la cinquième fois. Exception notable à la règle : les réunions politiques ne sont pas concernées par ces mesures. Paradoxe qui n'a pas échappé aux artistes. Sur les réseaux sociaux, Julien Doré transforme ironiquement ses concerts en meeting. Eddy de Pretto et Grand Corps Malade vont plus loin en affirmant qu'ils se présentent à l'élection présidentielle. Ce mardi matin, le gouvernement assure qu'il soutiendra financièrement artistes et producteurs de spectacles. TF1 | Reportage D. De Araujo, W. Rouzé, H. P. Amar