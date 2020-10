Covid-19 : serait-on prêt à un reconfinement ?

Avec la deuxième vague de Covid-19 qui est en train de toucher le pays, tous redoutent un reconfinement, qu'il soit partiel ou total. À Marseille, on ne fait qu'en parler depuis ce mardi matin. La situation inquiète surtout les commerçants. Par exemple, pour les restaurateurs qui subissent déjà de plein fouet les dernières restrictions, un reconfinement le week-end réduirait davantage leur chiffre d'affaires. Même si beaucoup s'inquiètent des conséquences économiques d'un reconfinement, certains n'ont tout simplement aucune envie de revivre cette période. "Il faut bien qu'on vive", a énoncé un senior. Par ailleurs, Marseille vit sous couvre-feu depuis une dizaine de jours, alors que les patients hospitalisés pour le Covid sont encore plus nombreux. Pour augmenter la capacité en réanimation, les hôpitaux publics de la ville prévoient de déprogrammer des opérations.