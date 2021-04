Tarascon-sur-Ariège se démasque

Dans la ville de Tarascon-sur-Ariège, le port du masque n'est désormais plus obligatoire dans les rues. Un geste libérateur pour certains. "Ça faisait énormément plaisir, parce que j'en avais ras-le-bol de toutes ces mesures", lance un passant. La préfecture de l'Ariège et la mairie ont pris cette décision, car le taux d'incidence diminue dans la commune avec moins de 100 cas pour 100 000 habitants. Mais la prudence reste de mise. Beaucoup préfèrent continuer de le porter. De son côté, le maire appelle les habitants à rester vigilent pour ne pas devoir faire marche arrière. "Je crois que c'est une petite porte qui a été entrouverte, mais il faut regarder avec beaucoup de prudence", confie l'élu. Dans les lieux les plus fréquentés comme autour des écoles et sur les marchés, le masque reste obligatoire. Une mesure bien acceptée. Avec ou sans masque, pour tous, cette décision est avant tout un signe d'espoir. Un premier pas vers un retour à la normale que les habitants attendent avec impatience.