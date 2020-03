Covid-19 : témoignage d'un confiné aux symptômes légers

Simon de Sousa, âgé de 30 ans, vit près de Lille. Dès les premiers symptômes, à savoir une diarrhée suivie de maux de tête au quotidien et d'essoufflement, il a consulté son médecin. Ce dernier lui a diagnostiqué un cas probable de coronavirus, mais sans faire de test. Craignant de contaminer sa compagne, avec qui il cohabite, il a pris des mesures. Comment vit-il ce confinement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.