Covid-19 : Toulouse bascule en alerte maximale

A Toulouse (Haute-Garonne), les seuils d'alerte ont été franchis. Il y a désormais 252 cas de Covid pour 100 000 habitants et la majorité des malades ont plus de 65 ans. La ville passe par conséquent en alerte maximale. Une décision acceptée par certains Toulousains au vu des chiffres. Par contre, les bars et restaurants s'en inquiètent. Forcés de fermer pour au moins quinze jours, ils redoutent cette nouvelle interruption.