Covid-19 : un Conseil de défense pour de nouvelles mesures pour la rentrée

Près de 2 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés lundi. La situation est particulièrement critique en Île-de-France et en région PACA. Ce mardi matin, un nouveau Conseil de défense se tient à l'Elysée pour traiter de nombreuses questions comme la possibilité d'un reconfinement partiel à Paris ou à Marseille, ou encore la gratuité des masques à la rentrée. L'arbitrage est très difficile pour l'exécutif qui doit à la fois maintenir l'activité économique tout en contenant l'épidémie.