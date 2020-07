Covid-19 : un dépistage massif dans 32 villes d'Île-de-France

Outre les nouveaux foyers de contamination découverts, d'autres clusters sont encore recherchés. Plus de 20 millions d'habitants d'Île-de-France commencent à recevoir un courrier de l'Assurance maladie pour se faire tester gratuitement. À Nanterre (Hauts-de-Seine), les appels affluent à propos du dépistage. Dans un contexte déjà chargé, l'enjeu pour les soignants est de gérer cette nouvelle vague de demande. Les laboratoires privés qui font des tests Covid-19 sont, eux aussi, pris d'assaut. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.