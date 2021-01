Covid-19 : un reconfinement strict en Angleterre

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé un reconfinement total de l'Angleterre. Sur place, la consigne est claire : restez chez vous ! Ce nouveau confinement est plus strict que le précédent, au mois de novembre. En effet, les écoles ferment dès ce mardi et dans tout le pays pendant au moins six semaines. Le gouvernement a même annoncé que les examens, comme l'équivalent du bac anglais, seront annulés ou devront se tenir sous une autre forme. Les commerces non essentiels, les restaurants et les bars seront également fermés. La vente de nourriture à emporter est possible. Ce qui n'est pas le cas pour la vente d'alcool car le gouvernement veut éviter les rassemblements en extérieur. Face à la mutation du coronavirus et la hausse spectaculaire des nouvelles contaminations, le gouvernement britannique ne s'est pas engagé à une date de fin de ce reconfinement. Dans le pays, on parle de mi-février, le temps de vacciner assez de personnes vulnérables pour relâcher la pression sur les hôpitaux britanniques, au bord de la saturation.