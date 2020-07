Covid-19 : un relâchement dans les gestes barrières

Au fil des semaines, les règles sanitaires élémentaires semblent avoir été oubliées, avec pour certains toujours une bonne excuse pour ne pas respecter la distanciation sociale. Un relâchement général est constaté dans des lieux fermés, surtout au niveau du port de masque. A Strasbourg, par exemple, ce dernier reste obligatoire dans les marchés de la ville. Pourtant avec l'arrivée de l'été, les contraintes sanitaires ont laissé la place à une envie de liberté et à d'autres besoins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.