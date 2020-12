Covid-19 : un restaurant belge sert ses clients dans des camping-cars

A Tarcienne, un seul restaurant peut recevoir des clients grâce à la location d'une dizaine de camping-cars. Chaque groupe paie 25 euros la location en plus du dîner. Une idée un peu farfelue mais acceptée par la préfecture car ici toutes les restrictions sanitaires sont respectées. Les clients ne se croisent pas et peuvent enfin profiter d'un moment hors de chez soi. Comme un air de vacances que tout le monde veut tester, le restaurant reçoit plus de 300 appels par jour. Les amoureux de la gastronomie se ruent pour venir goûter à ses spécialités de poissons et crustacés. Grâce au camping-car, le chef s'assure qu'il ne perde pas en qualité, contrairement à de la livraison. Certains traversent même toute la Belgique pour y goûter. Les camping-cars de particuliers sont aussi les bienvenue. En plus de la livraison et des ventes à emporter, cette initiative permet à certains services du midi ou du soir d'assurer un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année dernière. Une bonne idée pour survivre puisqu'en Belgique les restaurants et les bars ne rouvriront pas avant le 1er février 2021.