Covid-19 : un réveillon sans effusions

Dans plusieurs départements limitrophes, le port de masque redeviendra obligatoire dès vendredi dans les rues. Les bars, les cafés et les restaurants devront fermer à 2h du matin dès le week-end prochain. Beaucoup de Franciliens croisés ce jeudi n'ont pas attendu vendredi, portaient déjà leur masque à l'extérieur et salue son retour obligatoire. Et même ceux, contrariés par son retour comprennent. "Je pense que c'est par un effort commun qu'on pourra éradiquer cette épidémie", témoigne un passant. A Paris, ce n'est pas le seul tour de vis. Pour le réveillon, les bars et restaurants qui prévoyaient de rester ouverts une partie de la nuit, devront finalement fermer à 2h sans exception. Dans un bar de nuit, le gérant hésite carrément à annuler toute la soirée. Les préfectures d'autres départements ont pris des décisions similaires. A Montpellier (Hérault), il sera aussi interdit de consommer de l'alcool sur certaines places. Le Rhin et le Var sont soumis pareillement à des arrêtés contraignants. dans le Rhône, les bars devront même fermer à une heure du matin. TF1 | Reportage F. Litzler, I. Bornacin, J.P. Héquette