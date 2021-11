Covid-19 : un vaccibus sillonne les routes des Vosges

Jour de marché à Fraize ce vendredi. Et un stand un peu particulier attire les habitants : le vaccibus. Sylviane s'est levée tôt ce matin, car elle a un programme bien rempli. Elle a reçu sa troisième dose d'injection contre le Covid-19. Comme elle, une trentaine de personnes profitent du passage de ce vaccibus dans leur village. "C'est plus simple. On habite dans la montagne là-haut, alors on a dit qu'on va venir ici", lance l'un d'entre eux. C'est un petit centre de vaccination itinérant à la rencontre des habitants des campagnes. Il est bien pratique pour cette dame qui n'a pas le permis. Sans ce bus, elle aurait encore attendu pour recevoir sa deuxième dose. "Je suis persuadé qu'il y pas mal de patients qui n'auraient pas fait le déplacement jusqu'au centre de vaccination", explique le docteur Henri Paietta. Ici, le centre de vaccination le plus proche est à une demi-heure de route. Il faut attendre plus d'une semaine avant d'avoir un rendez-vous. Avec ce bus, il n'y a pas de réservation, mais juste un peu d'attente. Pour faire patienter, la maire offre le café. TF1 | Reportage E. Payro, L. Claudepierre